Nun jährte sich am 11.03. der 12. Jahrestag der Atomkatastrophe in Fukushima. Was hat sich nach diesen 12 Jahren geändert? Und benötigen wir heute noch die Atomkraft? Diese Fragen über Atomkraftwerke und Erneuerbare Energie beantwortet Juliane Dickel, die Leitung der Atom-und Energiepolitik vom Bund Naturschutz in Bayern.

Interview von Emma Wewers mit Juliane Dickel am 13.03.2023 – Länge: 9:15 Minuten