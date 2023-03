sieINSPIRIERTmich – Inspirierende Projekte mit feministischen Themenschwerpunkten näher vorgestellt

#sieINSPIRIERTmich ist ein Projekt des Kulturreferats München, welches kulturelle und kreative Projekte mit feministischen Themenschwerpunkte fördert. Dieses Jahr findet es bereits zum fünften Mal in München statt. Am Start sind sieben feministische Projekte mit Tanz, Musik, Film, Fotografie und kreativen Workshops. Radio LORA München begleitet die Projekte und stellt sie hier vor.

Was ist eigentlich dieses #sieINSPIRIERTmich? In unserer ersten Sendung beantwortet die Projektbetreuung Veronika Kirschner vom Kulturreferat München genau diese Frage und stellt das Projekt genauer vor. Einleitend spricht Nicole Lassal, Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München, noch mal über die Wichtigkeit des Internationalen Frauen*tags. Anschließend wird die multimediale Ausstellung „Breadwinners“ der französischen Fotografin Priscilla Grubo mit dem übergeordnetem Thema „Money, money, money: Feministische Perspektiven auf Geld“ vorgestellt. Dieses Projekt ist in Kooperation mit dem F*amLab entstanden. In der Ausstellung wurden Frauen porträtiert, die mehr als ihre männlichen Lebenspartner verdienen.

Am Ende der Sendung geht es um die Workshops bzw. die Ausstellung des Klebstoffkollektiv in Kooperation mit den Habibikiosk der Kammerspiele. Themen waren: Haut und Menstruation. Der Titel des ersten Workshoptages hieß „Wir wollen unsere Haut zurück“. Dabei ging es darum, was die eigene Haut ausmacht und welche Spuren das Patriachat dort hinterlassen hat. Der zweite Workshoptag hatte den Titel „Let it flow on patriarchy“ und beschäftigte sich mit der Menstruation. Ziel war das Thema Menstruation zu enttabuisieren und beispielweise über Menstruationsscham und -armut zu sprechen.