Am kommenden Donnerstag, 23.03.23, um 20 Uhr spricht bei LORA Max Brym mit Gästen über die andere Art des Fußballs – weg vom Kommerz, hin zur Leidenschaft! Zu Gast in dieser ersten Sendung über den Amateurfußball in München ist diesmal der FC Schwabing – wir freuen uns darauf den Vizepräsidenten, den Jugendleiter sowie den Trainer der ersten Manschaft im Studio zu haben.