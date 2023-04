Atomeinstieg der Türkei, gefördert durch Russland

In Deutschland wird am Wochenende der endgültige Atomausstieg vollzogen, in der Türkei findet das komplette Gegenteil statt. Die Türkei plant den Einstieg in die Atomenergie schon lange, bereits in den 1970er Jahren wurde darüber gesprochen. Dieses Jahr soll das erste Atomkraftwerk in der Türkei in Betrieb gehen. Es befindet sich in Akkuyu im Süden der Türkei nahe der Mittelmeerküste.

Anlässlich dieses besonderen Ereignisses haben wir Horst Hamm, Umweltjournalist mit Schwerpunkt auf Atomkraft und erneuerbare Energien interviewt. Darüber hinaus ist er auch geschäftsführender Vorstand der Nuclear Free Future Foundation. Wir haben ihn zunächst zur Stimmung in der Türkei befragt.

Ein Interview von Matthias Jacobi mit Horst Hamm – 13.04.2023 – 13:05 Minuten