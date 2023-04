Hans Well war mit den Biermösl Blosn in Wackersdorf und feiert jetzt den Atomausstieg

Am Samstag verabschieden wir in München die Atomkraft! Das Atomausstiegsfest am Samstag auf dem Odeonsplatz soll eine große Party werden, bei der der Erfolg von fast 40 Jahren aktiver Anti-Atomkraft-Bewegung in Bayern gefeiert wird. Spätestens 1985 ging es los, damals mit den Protesten gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Über 100.000 Menschen waren beim Anti-WAAhnsinns-Festival vor Ort und hörten unter anderem einem zu, der auch am Samstag wieder auf der Bühne stehen wird: Hans Well. Damals stand er mit seinen Brüdern in der Band „Biermösl Blosn“ auf der Bühne, diesen Samstag sind es seine Kinder, die mit ihm die Band „Hans Well und die Wellbappn“ bilden. Jetzt ist es also soweit, der Atomausstieg kommt. Wir haben bei Hans Well nachgefragt, wie sich das anfühlt.

Interview von Fabian Ekstedt mit Hans Well – 13.04.2023 – 15:38 Minuten

Soweit Hans Well, zu seinen Erfahrungen und Ausblicken auf den Atomausstieg. Er wird am Samstag, 15.04.2023, mit seinen Kindern in der Band „Hans Well und die Wellbappn“ auf dem Atomausstiegsfest von Bund Naturschutz und Greenpeace auftreten. Um 12 Uhr beginnt die Auftaktkundgebung am Odeonsplatz, gegen 13 Uhr geht’s an der Staatskanzlei vorbei und ab 15:15 Uhr beginnt das große Fest!