Folge 3: Die Intelligenz von Chat GPT

Die Wunderwelt der künstlichen Intelligenzen durchzieht unser Leben. Deshalb haben der Programmierer Niklas Unverricht und unser Redakteur David Westphal sich dazu entschlossen, in regelmäßigen Abständen über die Grundlagen und die Entwicklung dieser Technologien aufzuklären. In den ersten beiden Folgen haben sie über die Grundlagen und die Verwendung in Versicherungen gesprochen. Seit einigen Wochen dominiert jedoch ein anderes Thema die Berichterstattung: GPT 4. Die neue Version dieser künstlichen Intelligenz ist ein aufregendes und unschätzbar starkes Werkzeug. Doch schon die vorherige Version war das effektivste, digitale Sprachmodell, das es je gab – mit Abstand! Deshalb unterhalten sich Niklas und David in Folge 3 ihrer Gesprächsreihe heute über Sprachmodelle und ihre Funktionsweisen. Alle Folgen finden Sie unter dem Stichwort Künstliche Intelligenz. Wie eine KI sich selbst einem Kind erklären würde, haben wir sie auch gefragt….

Ein Gespräch zwischen Niklas Unverricht und David Westphal, Stimme der KI: Laura Cocron – 19.04.2023 – 23:16 Minuten