Jungpflanzen aus Johanniskirchen

Für Hobby-Gärtner:Innen steht wieder der Saisonstart vor der Tür. Richtig gute, alte Saatgut ist aber schwer zu bekommen heutzutage. Wir waren zu Besuch bei Kinara, einer lokalen Gärtnerei mit Sitz in Johanniskirchen bei München. Dort haben wir uns dem Gärtner und Gründer von Kinara Johannes Schwarz unterhalten, darüber was eine gute Tomate ausmacht, was der Unterschied zu Tomaten aus dem Supermarkt ist und was das Problem mit F1-Hybriden ist.

