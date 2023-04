Alle reden von Fake News – aber kaum einer von Datenschutz

Was haben Datenschutz und Fake News miteinander zu tun? Fake News sind besonders mächtig, wenn sie an die richtigen Adressaten geraten. Und an die richtigen Adressaten geraten sie meist dann, wenn der Absender, egal ob zur Wahlmanipulation oder zu Propagandazwecken, über Daten weiß, wen er wie am besten erreicht. Also haben Datenschützer auch eine wichtige Funktion in der Abwehr von effektiven Fake News. Grund genug mal beim bayerischen Datenschutzbeauftragten nachzufragen: Nehmen wir und die Unternehmen den Datenschutz nicht ernst genug?

Interview von Matthias Jacobi mit Thomas Petri – 21.04.2023 – 6:51 Minuten