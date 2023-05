Extinction Rebellion vor der Münchner Rück

Die Münchner Rückversicherung, auch Munich Re, ist ein global player, wenn es um Versicherungen für Versicherungen geht. Und weil eine Versicherung für Versicherungen die Auswirkungen des Klimawandels durch Umweltkatastrophen besonders stark in den Bilanzen sieht, hat sie 2018 beschlossen, aus der Kohle auszusteigen. Das ist zwar löblich, allerdings ist die Münchner Rück in ihrer Branche eher ein Nachzügler. Der Ausstieg soll erst 2024 erfolgen und von anderen fossilen Brennstoffen ist praktisch keine Rede. Das bemängelt die Extinction Rebellion und startet deshalb eine Aktion in München. Unser Gespräch mit Susanne von Extinction Rebellion war am Mittag des 4. Mais. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist die Aktion in der Leopoldstraße schon vorbei. Wir haben die ehemalige Biologin Susanne gefragt, was es überhaupt bedeutet, wenn eine Rückversicherung aus der Kohle aussteigt.

Ein Interview von David Westphal mit Susanne, Extinction Rebellion – 4.5.2023 – 07:40 Minuten