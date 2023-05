Vogelstimmen per App erfassen

Der frühe Vogel fängt den Wurm. So sagt man zumindest. Ob das schon einmal jemand überprüft hat, ist fraglich. Doch was jeder kennt, ist der morgendliche Chor, der schon vor Sonnenaufgang ansetzt. Auf Englisch nennt man diesen Chor auch Dawn Chorus. Kennen Sie denn Ihren örtlichen Chor? Dann hat der Landesbund für Vogel- und Naturschutz jetzt das richtige für Sie: ihre neue und gleichnamige App Dawn Chorus. Worum es dabei geht und warum Sie sie bis 21. Mai auf ihrem Smartphone haben sollten, erklärt Ihnen Lisa Gill, Bioakustikerin vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Doch erst einmal beschreibt sie für uns näher, was Dawn Chorus genau bedeutet. Mehr Informationen zum Schulprojekt des Dawn Chorus finden Sie hier: https://dawn-chorus.org/schule/

Ein Interview von David Westphal mit Lisa Gill, Landesbund Vogel- und Naturschutz – 17.05.2023 – 09:09 Minuten