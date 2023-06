Open Mic im Stadtviertel – öffentlichen Raum neu gestalten und entdecken- ein Projekt von Radio LORA über nachhaltige Mobilität und Stadtplanung im Stadtviertel

Während des städtischen Mobilitätskongresses und der Automesse IAA ist Radio LORA mit einem Offenen Sendestudio auf einem Parkplatz in der Münchner Schwanthalerstraße präsent.

Auf dem Parklet gibt es außerdem Sitzmöglichkeiten und Tisch, viel Grün sowie einen Bücher- und Kreislaufschrank. So entsteht an der tristen Straße eine kleine Oase, wo man sich ohne Konsumzwang aufhalten kann.



Von 3. bis 11. September wird von dort täglich live und on Air über nachhaltige Mobilität, Stadtplanung und Klimaschutz gesprochen – mit der engagierten Zivilgesellschaft, Anwohner*innen und Passant*innen sowie mit Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.



Und ebenso seid Ihr, liebe Leute, herzlich eingeladen vorbeizuschauen und vor dem Mikro mitzudiskutieren. Denn wir alle sollten mitreden, wenn es um die Zukunft unserer Stadt geht. Meldet Euch einfach unter info@lora924.de, wenn

Offenes Studio und Parklet in der Schwanthalerstraße sind wiederverwendbar und als Pilotprojekt gedacht. Zukünftig wollen wir jedes Jahr in Münchner Stadtbezirken aktiv werden.

Unser Ziel: die Mobilitätswende hörbar machen!



„Open Mic im Stadtviertel“ wird gefördert von der Stadt München. Allerdings fehlen uns noch 4.000 Euro, um das Projekt wie geplant umzusetzen.



Da hoffen wir auf Eure Unterstützung! Bitte spendet hier über den Betterplace Link

https://www.betterplace.org/de/projects/87065 oder direkt auf das Konto des LORA Fördervereins e.V. ,

IBAN: DE09 7015 0000 0088 1501 15, BIC: SSKMDEMMXXX mit dem Betreff „Open Mic“.

Vielen herzlichen Dank und sagt es bitte weiter.