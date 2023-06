Am Donnerstag den 15.06.23, um 20 Uhr geht es weiter mit der neuen Sendung „Fußball-Liebhaber – Amateure im Gespräch“. In der zweiten Sendung hat Max Brym den TSV Maccabi München zu Gast, bzw. dessen Vertreter: Robby Rajber (Präsident), Armand Presser (Vorstand) und Álvaro von Lill-Rastern (Sportdirektor). Eine Stunde über Amateur-Fußball, was es bedeutet einen jüdischen Verein zu führen und die alltäglichen Herausforderungen des Ehrenamts erwarten Sie am 15.06.23 ab 20 Uhr.