100 Jahre anderes Radio – Gespräch zur Aneignung der Ätherwellen 2.8.23 20:00

eine Übernahme von Radio Corax in Halle

ID 123576

Im Oktober 2023 wird das Medium Radio in Deutschland 100 Jahre alt – am 29.10.1923 begann der reguläre Rundfunkbetrieb. Aus diesem Anlass wollen wir ein Schlaglicht auf eine etwas andere politische Geschichte des Mediums werfen – mit einer einstündigen Einführung in eine andere Art der Radio-Geschichte. Ein Gespräch mit Alex Körner, dessen Dissertation sich mit der Geschichte und Gegenwart Freier Radios beschäftigt.

Also: Ohren auf für allerlei unbekannte Beispiele zur Aneignung der Ätherwellen.