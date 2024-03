Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen* stärken (Folge 1)

Wir leben derzeit in herausfordernden Zeiten. Krieg, Krisen, Klimawandel. Außerdem leben wir in einer beschleunigten Welt, die Digitalisierung schreitet schnell voran, wir stehen einer Flut von Möglichkeiten entgegen. Wie möchte ich leben, wie lieben, was möchte ich arbeiten, was schenkt mir Erfüllung, wie möchte ich wählen, was ist meine Identität? Das kann schon schnell mal überfordernd werden.

Wie kann man aber nun mit all dem Stress und den Herausforderungen gut zurechtkommt? Damit beschäftigt sich die Resilienz. Im Interview mit Meike Trommer von dem Leibniz-Institut für Resilienzforschung schauen wir uns erst einmal den Begriff der Resilienz näher an und was sich alles dahinter verbirgt. Außerdem werden Resilienzstrategien aufgezeigt, die uns unterstützen mit Herausforderungen besser umgehen zu können und wie die Unterschiede bei Frauen bzw. Männer beim Thema Stress sind. Auch stellt Angela Roth Kurse und Möglichkeiten vom Frauengesundheitszentrum München vor, welche den Resilienzaufbau unterstützen können sowie Olga Strack spricht über das Thema Verhütung. Zum Schluss sprechen wir noch mit der Künstler:in Sophie Boner vom Kollektiv queer:raum, wie Kunst eine Ressource sein kann, vor allem auch als queere Person.