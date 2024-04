1. Mai: LORA München mit Stand auf dem Infomarkt am Marienplatz

Wir laden unsere Hörerinnen und Hörer herzlich dazu ein, mit uns an unserem Stand am Anfang der Kaufingerstraße ins Gespräch zu kommen. Diskutieren Sie mit uns über das LORA-Programm, Ihre Lieblingsinhalte und Verbesserungsvorschläge. Sprechen Sie mit LORA Sendungsverantwortlichen über unsere vielfältigen Wort- und Musiksendungen sowie über die aktuellen Herausforderungen in der Medienpolitik, die es uns manchmal schwer machen, optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Neben den Diskussionen möchten wir auch den Tag der Arbeit feiern. Zusammen mit Ihnen können wir zurückblicken auf das, was wir bereits erreicht haben und welche Ziele wir uns für die Zukunft setzen möchten. Besuchen Sie unseren LORA-Stand und sprechen Sie direkt mit den Programmverantwortlichen, Redakteur*innen und Techniker*innen von LORA. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Und wenn Sie ein Statement für uns haben, dann bringen wir sie in unser Programm.

Datum: Mittwoch, 1. Mai

Uhrzeit: 10:00 bis 16:00 Uhr

Wir freuen uns darauf, Sie dort zu sehen!