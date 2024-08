all systems go für Lora Wissenschaft an diesem Donnerstag Abend.

Wir servieren Quanten — kurios:

Sie stecken in sämtlicher Hi-Tech, doch keiner versteht sie so richtig.

Eine Max-Planck Professorin nordet die Lora-Hörerschaft ein und läutet das 100-jährige Quantenjubiliäum ein.