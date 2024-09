26. August – 01. September (KW35)

Montag

Unser Hauptprogramm hören Sie Montag – Freitag von 16:00 – 24:00 Uhr.

Uhrzeit UKW DAB Internet Programm

00:00 Internet LORA-Magazin von Montag

01:00 DAB Internet Gerys und Tarys Favourites: Portrait: The Nice. Die britische Band The Nice war eine der ersten Progressive Rock Bands Ende der 1960er Jahr. Ursprünglich geplant als Begleitband für die Soul Sängerin P.P. Arnold fanden The Nice schnell ihren eigenen Weg und Stil. The Nice vereinten Jazz, Rock mit klassischer Musik. Beliebt und auch legendär waren ihre Live-Konzerte. Warum The Nice – mit Keyboarder Keith Emerson, Bassist Lee Jackson und Schlagzeuger Brian Davison – für die Royal Albert Hall in London lebenslanges Auftrittsverbot bekommen haben, wird auch kurz erzählt – Wiederholung von Montag

02:00 DAB Internet LORA aus dem EWH – Wiederholung von Montag

03:00 DAB Internet LORA-Magazin von Montag

04:00 DAB Internet 1984 – Die Sendung mit dem Großen Bruder – Wiederholung von Montag

05:00 DAB Internet WorklifeBalance- verdi-Frauen – Wiederholung von Montag

06:00 DAB Internet Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion – Wiederholung von Montag

06:30 DAB Internet Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion: Der Westbalkan – eine neue beliebte Destination für junge Deutsche- Wiederholung von Montag

07:00 DAB Internet LORA-Magazin von Montag

08:00 DAB Internet Gerys und Tarys Favourites: Portrait: The Nice. Die britische Band The Nice war eine der ersten Progressive Rock Bands Ende der 1960er Jahr. Ursprünglich geplant als Begleitband für die Soul Sängerin P.P. Arnold fanden The Nice schnell ihren eigenen Weg und Stil. The Nice vereinten Jazz, Rock mit klassischer Musik. Beliebt und auch legendär waren ihre Live-Konzerte. Warum The Nice – mit Keyboarder Keith Emerson, Bassist Lee Jackson und Schlagzeuger Brian Davison – für die Royal Albert Hall in London lebenslanges Auftrittsverbot bekommen haben, wird auch kurz erzählt – Wiederholung von Montag

09:00 DAB Internet LORA aus dem EWH – Wiederholung von Montag

10:00 DAB Internet Exotus Weltmusik – Wiederholung von Montag

12:00 DAB Internet LORA-Magazin von Montag

13:00 DAB Internet 1984 – Die Sendung mit dem Großen Bruder – Wiederholung von Montag

14:00 DAB Internet WorklifeBalance- verdi-Frauen – Wiederholung von Montag

15:00 DAB Internet Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion – Wiederholung von Montag

15:30 DAB Internet Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion: Der Westbalkan – eine neue beliebte Destination für junge Deutsche – Wiederholung von Montag

16:00 UKW Internet Time for Jazz mit Jazz and more

17:00 UKW Internet In der Reihe „„Gemeinwohl statt Profit – Anders Wirtschaften mit Fairem Handel und Solidarischer Ökonomie“ stellen wir den fairen Weltladen München, das genossenschaftliche Kartoffelkombinat, die solidarische Community Kitchen und das Biodiversitätsprojekt Klostergarten des Bund Naturschutz in Pasing vor.

18:00 UKW DAB Internet LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen am Dienstag.

19:00 UKW DAB Internet Panafrika

20:00 UKW DAB Internet Freie Radios – Schaufenster zu Beiträgen und Sendungen anderer Freier Radios.

21:00 UKW DAB Internet Redakcja Polonium – Vorbereitungen für die Präsidentschaftswahlen in Polen – Fischsterben in der Oder – Infrastrukturprojekte in Polen

22:00 UKW DAB Internet Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 UKW DAB Internet Non minus ultra