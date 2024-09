02. September – 08. September (KW36)

Montag

Unser Hauptprogramm hören Sie Montag – Freitag von 16:00 – 24:00 Uhr.

00:00 Internet Fresh Inside – Wiederholung

01:00 Internet En la linea – Wiederholung

02:00 Internet In der Sendung des Bundes für Geistesfreiheit München geht es um den Verfassungsbeschwerde gegen den Kreuzerlass von Söder vor dem Bundesverfassungsgericht, um die sog. Stillen Tage im November, in den trotz Tanzverbots in Bayern in München getanzt werden darf. Und: aus Anlass des 80. Jahrestages der Hinrichtung der Münchner Widerstandsgruppe Binder-Olschewski-Kimberger haben das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung, die Lagergemeinschaft Dachau und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes der Opfer am Familiengrab Olschewski-Binder im Münchner Nordfriedhof gedacht und an das damalige Geschehen erinnert. Ihr hört Ausschnitte aus der Gedenkveranstaltung. – Wiederholung

03:00 Internet Bildung – Wiederholung

04:00 Internet Eher so Jazz – Wiederholung

06:00 Internet Das Filmgespräch – Wiederholung

07:00 Internet Geektalk – Wiederholung

08:00 Internet Themen am Montag, 20 Uhr – Wiederholung

09:00 Internet Folk You – Wiederholung

10:00 Internet Freie Radios – Schaufenster zu Beiträgen und Sendungen anderer Freier Radios. – Wiederholung

11:00 Internet Aus dem Archiv – Arbeitswelt: Innere Kündigung – Wiederholung

12:00 Internet Themen am Donnerstag, 20 Uhr – Wiederholung

13:00 Internet Heimat und Dudelfunk – Wiederholung

14:00 Internet Hard n Heavy – Wiederholung

15:00 Internet H wie Hörspiel – Diesmal mit dem True-Crime Hörspiel „Wer hat Lukas gebissen“ vom Hörspielmacher Sebastian Hocke. True-Crime, so realistisch wie es im Hörspiel nur möglich ist: Der Hundepsychologe Lukas Bernardin wird tot aufgefunden. Was ist in den letzten Stunden seines Lebens passiert? Eine Recherche wie ein Sack Flöhe – knurrende Klienten, ein abgehalfterter Filmstar, illegale Hundefrisöre und ein Videothek-Besitzer, der DVD-Scheiben beerdigt. Es wird spannend und witzig… nicht verpassen, unbedingt einschalten! – Wiederholung

16:00 Internet LORA-Magazin von Freitag

17:00 Internet L’ora italiana: Das Essen ist auf dem Tisch! Wir sprechen mit dem Kulinarik-Experten Dr.Peter Peter über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Kuriositäten im Bezug auf die Essenskultur in Deutschland und Italien. Dazu Musik und unsere „Pillola d’Italiano“, unsere monatliche Dosis Italienischer Sprache mit Sergio und Veranstaltungshinweise. – Wiederholung

18:00 Internet Peilsender – Wiederholung

20:00 Internet Die Gegensprechanalge – das Gespräch bei LORA. – Wiederholung

21:00 Internet En la linea – Wiederholung

