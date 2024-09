Find the Feedback – Radiospiel in Riem

Am Freitag, den 13. und 20. September 2024 von 14 bis 16 Uhr auf DAB+ 11c und von 16 bis 18 Uhr auf UKW 92,4 MHz, wird bei LORA München kein normales Programm laufen. Die Sendungen die auf diesem Sendeplatz laufen sollten, werden auf andere Sendeplätze aufgeteilt. Informationen dazu immer in unserem aktuellen Wochenprogramm.

Stattdessen wagen wir mal wieder etwas Neues, nämlich ein Radio-Spiel! Hier die herzliche Einladung zum Radiospiel: Find the Feedback!

Worum geht es?

Find the Feedback ist ein interaktiven Radiospiel für alle, die Messestadt Riem kennen oder kennenlernen wollen.

Wie funktioniert es?

Wer mitspielt ist in kleinen Gruppen in der Messestadt Riem unterwegs, ausgestattet mit Handy und Radio. Eine Gruppe berichtet in einer Reportage über das Handy, was sie an ihrem Ort sieht, hört oder erlebt hat. Die anderen lauschen am Radio und versuchen, wie Detektive den Ort herauszuhören und

die Reportagegruppe aufzuspüren.

Sobald die „Detektive“ mit ihrem Radio sich der Reportagegruppe nähern, entsteht ein akustisches Feedback zwischen Telefon und Radio – daher der Name des Spiels.

Dann sind die nächsten als Reportagegruppe dran, begeben sich an einen neuen Ort, von dem sie berichten – und die anderen müssen sie nun finden.

Eine genaue Anleitung findet ihr hier:

Was soll es?

Im Spaß des Spiels entsteht so ein durch die Messestadt schweifendes Gespräch über den Stadtteil, seine Gegenwart, über Vergangenheit und Zukunft, über Hoffnungen und Träume – ein Gespräch, das mittels der Radiowellen weit über die Grenzen des Viertels hinausreicht.

Wer kann mitmachen?

Find the Feedback! ist offen für alle!

Menschen aller Altersgruppen, kultureller Hintergründe oder körperlicher Voraussetzungen können mitspielen. Je unterschiedlicher die Gruppen sind, um so interessanter wird es. Ganz herzlich zur Teilnahme eingeladen sind Gruppen und Initiativen, die im Stadtteil aktiv sind. Sie können ihren Blick auf

den Stadtteil so sichtbar machen.

Schreibt unseren Kollegen gerne an: findthefeedback [at] ligna.org

Wer steht dahinter?

Die Künstlergruppe LIGNA lädt zu Find the Feedback! im Rahmen der KunstSpielOrte ein, die in diesem Sommer mit verschiedenen spielerischen Aktionen in der Messestadt sichtbar sind. LIGNA entwickelt seit über zwei Jahrzehnten Arbeiten, in denen der öffentliche Raum der Stadt durch mediale Interventionen

neu erfahrbar wird. Radio LORA ist ein Freier, nichtkommerzieller Radiosender

für München.

An den Freitagen 13. und 20. September 2024

14 bis 16 Uhr auf DAB+ Radio LORA

16 bis 18 Uhr auf UKW 92,4 MHz

Treffpunkt ist in der Oslostraße, Nähe Platz der Menschenrechte.

Das Projekt ist offen für alle, die Lust haben, Radio zu machen –

und im Stadtteil ein ungewöhnliches Spiel zu spielen!