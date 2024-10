30. September – 06. Oktober (KW40)

Montag

Unser Hauptprogramm hören Sie Montag – Freitag von 16:00 – 24:00 Uhr.

Uhrzeit UKW DAB Internet Programm

00:00 Internet LORA-Magazin von Donnerstag

01:00 DAB Internet Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner – Wiederholung von Donnerstag

02:00 DAB Internet Das Filmgespräch – Wiederholung von Donnerstag

03:00 DAB Internet LORA-Magazin von Donnerstag

04:00 DAB Internet Tierpolitik – Wiederholung von Donnerstag

06:00 DAB Internet Uferlos – Wiederholung von Donnerstag

07:00 DAB Internet LORA-Magazin von Donnerstag

08:00 DAB Internet Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner – Wiederholung von Donnerstag

09:00 DAB Internet Das Filmgespräch – Wiederholung von Donnerstag

10:00 DAB Internet Bajo el cielo de america latina

– Wiederholung von Donnerstag

12:00 DAB Internet LORA-Magazin von Donnerstag

13:00 DAB Internet Tierpolitik – Wiederholung von Donnerstag

15:00 DAB Internet Uferlos – Wiederholung von Donnerstag

16:00 UKW Internet Folk You

17:00 UKW Internet Geektalk – Manchmal lieben sie Sony und die Playstation, manchmal verstehen sie nicht, was das soll. Viel Playstation, dazu Musik und vieles Andere gibt es in dieser Ausgabe von Sag was! Geektalk. Hört rein!

18:00 UKW DAB Internet LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen am Freitag

19:00 UKW DAB Internet LORA Kultur – Wein und Sinnlichkeit oder: „Der Fotograf Johann Wilsberger entdeckt das griechische Symposion“ ist der Titel einer aktuellen Sonderausstellung in der Antikensammlung am Königsplatz. Da war LORA Kultur natürlich mit dabei.

20:00 UKW DAB Internet Literatur-Verhör

21:00 DAB Internet Kabarett und Kleinkunst am Freitag