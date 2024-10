Chuck Herrmann und seine letzte Sendung bei LORA

Wolfgang „Chuck“ Herrmann dürfte den meisten unserer HörerInnen bekannt sein. Seit über 20 Jahren macht er schon Sendungen auf LORA München. Aber er ist nicht nur Radiomoderator, sondern auch Musiker und der vermutlich dienstälteste DJ im Großraum München.

Heute, am 10. Oktober 2024, präsentiert er uns seine letzte Sendung „Salsa y más“ um 22 Uhr nach den spanischen Nachrichten.

Wir freuen uns sehr, dass er LORA über so lange Zeit begleitet hat!

Musik war und ist sein Leben, das ist sicher nicht übertrieben. 1941 geboren gründete er schon 1957 seinen ersten Rock’n’Roll Club in Holzkirchen, seiner Heimat. Anfang der 60er begann er schließlich, in einer Country-Band zu singen. Sein Job als Steuersachbearbeiter im Holzkirchner Rathaus war schließlich schnell vergessen. Denn er tourte sehr intensiv in den vielen US-Kasernen rund um München. Zu der Zeit gab es eigentlich noch gar keine DJs. Zumeist spielte Life-Musik und zwischenzeitlich eine Jukebox. So richtig los ging es erst in den 70er Jahren mit der Disco-Musik. Neben vielen Berühmtheiten, die er treffen durfte und mit ihnen Musikmachen konnte, dachte sich ein Konzertveranstalter 1990, dass es doch witzig wäre, Chuck Berry und Chuck Herrmann an einem Abend im Schlachthof auftreten zu lassen. Und so geschah es! Berry war Herrmanns Idol. 1994 hörte Herrmann mit der Gitarre auf. Nach 32 Jahren als Sänger, Musiker und Bandleader und vielen Touren widmete er sich nur noch dem Auflegen von Platten. Nicht nur Rock’n’Roll und verwandtes. Er hatte auch eine große Vorliebe für Salsa und Latin-Music, und sogar die ersten Hip-Hop Platten ließen ihn nicht kalt. In den 80er Jahren hat er damals die ersten aus den USA importiert. Seine Plattensammlung in seinem Keller dürfte so an die 50.000 Platten zählen. 2010 sagte er in einem SZ-Interview, dass er vielleicht noch 3 Jahre auflegen werde. In einem Folgeinterview 2022 antwortete er auf die gleiche Frage: „Mein Vater wurde 100“. Bei LORA hat er das noch bis heute und dafür danken wir ihm sehr! Wir wünschen ihm noch viele tolle Musikabende und eine gute Zeit in den Clubs von München. Es gäbe noch sehr viel über Chuck zu erzählen. Wenn jemand die Musikgeschichte Münchens kennt, dann er, denn er war und ist lebendiger Teil von ihr. Doch am besten lässt Chuck seine Musik sprechen in seiner letzten Sendung „Salsa y más“ um 22 Uhr nach den spanischensprachigen Nachrichten. Schaltet ein!