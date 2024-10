Wissenschaft kontrovers – Alles was… unsere Städte lebenswerter macht

Heute Abend um 20 Uhr auf Lora München: In der Sendung „Alles was… unsere Städte lebenswerter macht“ sprechen wir über Nachhaltigkeit in urbanen Räumen und was eine Stadt für alle lebenswert macht. Zu Gast ist Andreas Schuster von Green City e.V., und im Vorfeld haben wir mit Prof. Dr. Simone Linke, Professorin für Stadtplanung und Landschaft an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, gesprochen. Freut Euch auf spannende Einblicke und Ideen, wie unsere Städte grüner und lebenswerter werden können! Schaltet ein!