28. Oktober – 03. November (KW44)

00:00 Internet LORA-Magazin von Montag

01:00 DAB Internet Gery’s + Tary’s Favourites: Halloween, Teil 1 Woher kommt eigentlich das Wort Halloween? Die Antwort darauf und die passende Musik dazu gibt es in den Favourites, die Ende Oktober laufen. Im ersten Teil sind mit dabei die Queens Of The Stone Age, Henning Wehland, Kraftwerk u.v.m. – Wiederholung von Montag

02:00 DAB Internet Griechische Redaktion live mit Pavlos Delkos. Heute geht es schwerpunktmäßig um die Verbrechen der Wehrmacht in Griechenland während der Besatzung des Landes, die damit zusammenhängenden Reparationsforderungen und die Haltung Deutschlands dazu. – Wiederholung von Montag

03:00 DAB Internet LORA-Magazin von Montag

04:00 DAB Internet 1984 – Die Sendung mit dem Großen Bruder – Wiederholung von Montag

05:00 DAB Internet FIAN – Zum 20. Jahrestag der Verabschiedung der UN-Leitlinien zum Recht auf Nahrung zeigen wir anhand einiger Beispiele, dass der Einsatz für dieses Menschenrecht zu konkreten Erfolgen führen kann. – Wiederholung von Montag

06:00 DAB Internet Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion – Wiederholung von Montag

06:30 DAB Internet Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion- Wiederholung von Montag

07:00 DAB Internet LORA-Magazin von Montag

08:00 DAB Internet Gery’s + Tary’s Favourites: Halloween, Teil 1 Woher kommt eigentlich das Wort Halloween? Die Antwort darauf und die passende Musik dazu gibt es in den Favourites, die Ende Oktober laufen. Im ersten Teil sind mit dabei die Queens Of The Stone Age, Henning Wehland, Kraftwerk u.v.m. – Wiederholung von Montag

09:00 DAB Internet Griechische Redaktion live mit Pavlos Delkos. Heute geht es schwerpunktmäßig um die Verbrechen der Wehrmacht in Griechenland während der Besatzung des Landes, die damit zusammenhängenden Reparationsforderungen und die Haltung Deutschlands dazu. – Wiederholung von Montag

10:00 DAB Internet Exotus Weltmusik – Wiederholung von Montag

12:00 DAB Internet LORA-Magazin von Montag

13:00 DAB Internet 1984 – Die Sendung mit dem Großen Bruder – Wiederholung von Montag

14:00 DAB Internet FIAN – Zum 20. Jahrestag der Verabschiedung der UN-Leitlinien zum Recht auf Nahrung zeigen wir anhand einiger Beispiele, dass der Einsatz für dieses Menschenrecht zu konkreten Erfolgen führen kann. – Wiederholung von Montag

15:00 DAB Internet Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion – Wiederholung von Montag

15:30 DAB Internet Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion – Wiederholung von Montag

16:00 UKW Internet Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

17:00 UKW Internet In der Reihe „„Gemeinwohl statt Profit – Anders Wirtschaften mit Fairem Handel und Solidarischer Ökonomie“ geht es diesmal um die hohen Preise im Kakaoanbau und die Folgen für Bäuer*innen im globalen Süden. Außerdem sprechen mit Vertreter*innen des Nord-Süd-Forum über ihre Bildungsangebote im Bereich Globales Lernen.

18:00 UKW DAB Internet LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen am Dienstag.

19:00 UKW DAB Internet Gesellschaft für bedrohte Völker: Thema: Kolonisation – Dekolonisation in Russland

20:00 UKW DAB Internet Freie Radios: Festival des Neuen politischen Liedes in Berlin-Adlershof. Dieses Festival, das die Tradition des Festivals der Politischen Lieder aus der Zeit von 1970 bis 1990 in Ostberlin wiederbeleben möchte, findet seit 2022 immer im Herbst im Theater Ost auf dem Gelände von wo aus früher der Fernsehfunk der DDR sendete, statt. Herbert Schadewald von Radio Gingseng aus Grünheide bei Berlin sprach auf seinem aukistischen Rundgang über das Festival mit Katrin Schülein, Ilka Sehnert, Tino Eisbrenner, Jens Fischer-Rodrian, Frank Jahnel, Hartmut König.

21:00 UKW DAB Internet Spanische Redaktion

22:00 UKW DAB Internet Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 UKW DAB Internet Lärmministerium, Teil 1