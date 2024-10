Fußball-Liebhaber – FC Schwabing in der Landesliga

Am Donnerstag den 24.10.2024 um 20 Uhr war bei Max Brym der FC Schwabing 56 e.V. zu Besuch. Die 1. Herrenmannschaft hat den Aufstieg in die Landesliga klar gemacht und ist damit jetzt der am höchsten spielende Münchner Amateurverein. Über die Pläne, Herausforderungen und Erfolgserlebnisse sprechen in dieser Sendung:

Trainer: Steven Zepeda

Zweiter Kapitän: Mohenned Al-Dulaimi

Mannschaftsratsmitglied: Lasse Bethäuse