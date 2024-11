11. November – 17. November (KW46)

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Vorschau

Unser Hauptprogramm hören Sie Montag – Freitag von 16:00 – 24:00 Uhr.

Uhrzeit UKW DAB Internet Programm

00:00 Internet LORA-Magazin von Dienstag.

01:00 DAB Internet Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag – Wiederholung von Dienstag

02:00 DAB Internet Arabische Redaktion Beiträge zur Westsahara und den Libanon – Montagssendung – Wiederholung von Dienstag

03:00 DAB Internet LORA-Magazin von Dienstag.

04:00 DAB Internet Portal Migration – Wiederholung von Dienstag

05:00 DAB Internet Freie Radios – Schaufenster zu Beiträgen und Sendungen anderer Freier Radios. – Wiederholung von Dienstag

06:00 DAB Internet Griechische Redaktion, mit Anastasia und Pavlos. Die Themen heute: Der Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und die Reparationsforderungen Griechenlands / SYRIZA nach dem Parteitag: Droht eine erneute Spaltung und der Absturz in die Bedeutungslosigkeit oder ist ein Neuanfang möglich? / Die 38. Griechische Filmwoche München startet am 14.11.2024: Konstantinos Mitsis von den Cinephilen München e.V. beantwortet im Telefoninterview alle Fragen rund um das diesjährige Programm. / Aktuelles von den Griech.innen in München. Musikalisch ehren wir den kürzlich verstorbenen Komponisten Mimis Plessas. – Wiederholung von Dienstag

07:00 DAB Internet LORA-Magazin von Dienstag.

08:00 DAB Internet Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag – Wiederholung von Dienstag

09:00 DAB Internet Arabische Redaktion Beiträge zur Westsahara und den Libanon – Montagssendung – Wiederholung von Dienstag

10:00 DAB Internet Hinter den Bergen – Neue Musiksendung – Wiederholung von Dienstag

11:00 DAB Internet Fusion oder so – Wiederholung von Dienstag

12:00 DAB Internet LORA-Magazin von Dienstag.

13:00 DAB Internet Portal Migration – Wiederholung von Dienstag

14:00 DAB Internet Freie Radios – Schaufenster zu Beiträgen und Sendungen anderer Freier Radios. – Wiederholung von Dienstag

15:00 DAB Internet Griechische Redaktion, mit Anastasia und Pavlos. Die Themen heute: Der Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und die Reparationsforderungen Griechenlands / SYRIZA nach dem Parteitag: Droht eine erneute Spaltung und der Absturz in die Bedeutungslosigkeit oder ist ein Neuanfang möglich? / Die 38. Griechische Filmwoche München startet am 14.11.2024: Konstantinos Mitsis von den Cinephilen München e.V. beantwortet im Telefoninterview alle Fragen rund um das diesjährige Programm. / Aktuelles von den Griech.innen in München. Musikalisch ehren wir den kürzlich verstorbenen Komponisten Mimis Plessas. – Wiederholung von Dienstag

16:00 UKW Internet Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik: Musik, inspiriert vom Mauerfall vor 35 Jahren in Berlin

17:00 UKW Internet KI ist das neue große Ding im digitalen Kapitalismus. Auch im Journalismus? KI-Tools in Redaktionen. Revolution oder Niedergang? Radio FREI Erfurt

18:00 UKW DAB Internet LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen am Mittwoch

19:00 UKW DAB Internet Verdifrauen: Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen stöbern wir in Archivbeiträgen. Aus aktuellem Anlass kommt ein Live-Interview zur Einschätzung der Situation nach der Wiederwahl von Trump und dem Bruch der Ampelkoalition hinzu

20:00 UKW DAB Internet Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21:00 UKW DAB Internet Trumpup in Washington – Ampeldown in Berlin Übernahme vom FSK-Hamburg

22:00 UKW DAB Internet Spätnachrichten aus dem LORA-Magazin