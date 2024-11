Kolibri – Interkulturelle Stiftung im Gespräch mit …

… Katharina Birner, Musikerin und Musikpädagogin und Pascal Momboisse, ebenfalls Musiker und Rapper.

Beide arbeiten mit unbegleiteten migrantischen Jugendlichen aus aller Welt in der Refugio-Kunstwerkstatt. Gitarrenunterricht, Jamsessions, Beatbau-, Songwriting-, Foto- und Videoworkshops und Malgruppen sind nur einige Angebote, mit deren Hilfe migrantische Jugendliche in offenen Gruppen ihre kreativen Ressourcen entdecken können, die auch bei der Bewältigung des Alltags in einem fremden Land hilfreich sein können – Musik und Kunst sind international und helfen bei der Verständigung auch ohne große Sprachkenntnisse.