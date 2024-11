1. Bildsuche-Gewinnspiel – Was verbirgt sich dahinter? AUFLÖSUNG

Vielen lieben Dank, euch Miträtselnden, für eure Beteiligung am Gewinnspiel! Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Die richtige Lösung war das Müller’sche Volksbad.

Der Gewinn ist 2x jeweils ein 20-Euro Wertgutschein der M-Bäder der Stadtwerke München. Dieser kann beliebig für alle Bäder der SWM genutzt werden, egal ob fürs Schwimmen oder zum Saunieren.

Die Gewinnerin und der Gewinner wurden gestern im LORA Magazin ausgelost und bereits schriftlich benachrichtig worden.



Ganz viel Spaß!!

Bereit nun zum Rätseln und auch zu gewinnen rund um verschiedene Locations in München?!

Dank unserer ganz wunderbaren Spenderinnen und Spendern gibt es heute sogar 2 Gewinnspiele. Jetzt am Vormittag und dann am Nachmittag auch noch mal. Seid gerne bei beiden dabei! 🙂

Dann los geht’s!

„Welche „nasse“ Institution in München ist auf dem oberen Bild zu sehen?“

Zu gewinnen gibt es heute jeweils einen von zwei 20 Euro-Wertgutscheine von der Institution, die etwas mit dem obigen Bild zu tun hat.

Was müsst ihr dafür tun?

Schreibt unter diesen Beitrag die richtige Antwort in die Kommentare. Oder folgt uns auf Instagram, liked dort den Beitrag und schreibt auch dort die richtige Antwort rein.

Teilnahmeschluss: Um 17:45 Uhr am Mittwoch, den 27.11.2024

Verlost wird der Gewinn dann unter allen, die die Teilnahmebedingungen erfüllt haben.



Gewinnbekanntgabe erfolgt am Donnerstag auf der LORA Homepage und auf Instagram. Im Radio schon am Mittwochabend im LORA Magazin zwischen 18 und 19 Uhr.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Der Gewinn wird dann postalisch zugeschickt.

Fröhliches Rätseln und viel Glück!