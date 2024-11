2. Bildsuche-Gewinnspiel – Wie lautet der Name des Events? AUFLÖSUNG

Wir sind überwältigt! So viele Miträtselnde, die sich an diesem Bildsuche-Gewinnspiel beteiligt haben. Vielen Dank euch fürs Mitmachen!!

Die richtige Lösung ist natürlich LUMAGICA im CAVALLUNA Park.

Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden gestern im LORA-Magazin ausgelost und sind schon schriftlich benachrichtigt worden.

Im CAVALLUNA Park gibt es nicht nur die fantastisches Lichtershow LUMAGICA, sondern ab 21.12.2024 auch im Showpalast das CAVALLUNA Kids – WinterWünscheLand.

Viel Spaß beim Besuch im CAVALLUNA Park!

Noch mal bereit zum Rätseln und auch zu gewinnen rund um verschiedene Locations in München?!

Hier unsere zweite Bildsuche.

Los geht’s!

„Ein Park voller Lichter, in der Nähe einer Stätte, wo das runde Leder oft vor einer großen Zuschauermenge gekickt wird. Wie lautet der Name dieses Lichtevents?“

Zu gewinnen gibt es heute 3x 2 Karten von dem Event auf dem oberen Bild.

Was müsst ihr dafür tun?

Schreibt unter diesen Beitrag die richtige Antwort in die Kommentare. Oder folgt uns auf Instagram, liked dort den Beitrag und schreibt auch dort die richtige Antwort rein.

Teilnahmeschluss: Um 17:45 Uhr am Mittwoch, den 27.11.2024

Verlost wird der Gewinn dann unter allen, die die Teilnahmebedingungen erfüllt haben.

Gewinnbekanntgabe erfolgt am Donnerstag auf der LORA Homepage und auf Instagram. Oder schon am Mittwochabend in unserem Magazin zwischen 18 und 19 Uhr.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fröhliches Rätseln und viel Glück!