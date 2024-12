6. Bildsuche-Gewinnspiel – Welches Theater ist das?

Weiter geht uns mit unserem Bildsuche-Gewinnspiel! Heute sind uns ein wenig die Buchstaben durcheinander geraten! 😉 Wir hoffen, ihr könnt es trotzdem erraten.

Ab heute Nachmittag wird dann auch das zweite Rätsel an diesem Tage online sein. Es sind dann schon die letzten 2 Gewinnspiele bei unserer Adventsaktion. Also seid mit dabei! 🙂

„Wie heißt dieses Theater?“

Was gibt es zu gewinnen?

Zu gewinnen gibt es 2x 2 Karten zu der Vorstellung des gesuchten Theaters am Freitag, den 27. Dezember 2024.

Was müsst ihr dafür tun?

Schreibt unter diesen Beitrag die richtige Antwort in die Kommentare.

Oder folgt uns auf Instagram, liked dort den Beitrag und schreibt auch dort die richtige Antwort rein.

Teilnahmeschluss:

Um 17:00 Uhr am Mittwoch, den 18. Dezember 2024

Teilnehmen darf jeder ab 18 Jahren.

Verlost wird der Gewinn dann unter allen, die die Teilnahmebedingungen erfüllt haben. Gewinnbekanntgabe erfolgt am Donnerstag auf der LORA Homepage und auf Instagram.

Im Radio schon am Mittwochabend im LORA Magazin zwischen 18 und 19 Uhr.

Die Gewinner:innen werden per E-Mail oder persönlicher Nachricht auf Instagram informiert. Die persönlich erhobenen Daten werden nur im Rahmen des Gewinnspiels verwendet.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Fröhliches Rätseln und viel Glück!