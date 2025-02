♦ ♦ ♦ ♦ ♦ WORTSENDUNG ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sendet in ungeraden Monaten am 2. Donnerstag um 20 Uhr im Sendefenster Leib und Seele. Wiederholt wird die Sendung in DAB+ und im Livestream am darauf folgenden Freitag um 5 Uhr und um 14 Uhr und nur im Livestream am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr.

Wir sind eine bundesweit vernetzte Gruppe von Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen und Erkrankungen.

Wir protestieren gegen Ausgrenzung, Bevormundung und Unterdrückung.

Wir werden LAUT und sichtbar.

Wir sind der Randgruppenkrawall.

Wir stehen für die Menschenrechte und stellen uns klar gegen Diskriminierung, Rassismus, Behinderten-, Homo- und Transfeindlichkeit.

Wir demonstrieren mindestens einmal pro Jahr. Infos dazu findet Ihr jeweils auf unseren Websites: Behindertenverband Bayern und Randgruppenkrawall.

Wir sind so inklusiv, dass wir auch Nichtbehinderte bei uns mitmachen lassen. 😉

Verantwortliche Redakteure: Patricia Koller, Beate Jenkner, Bernd Iregsusi

Kontakt: www.randgruppenkrawall.de