„Mao in der bayerischen Provinz“ von Max Brym

Max Brym ist in München kein Unbekannter und bei LORA sowieso nicht. Vielen Hörerinnen und Hörern dürfte er als Fußballliebhaber aus Leidenschaft und leidenschaftlicher Fußballtrainer bekannt sein. Neben seinem Engagement im Amateur-Fußball und seiner Sendung bei LORA ist er auch Autor. Sein zuletzt erschienenes Buch trägt den Titel: „Mao in der bayerischen Provinz“. Es ist in der Berliner Buchmacherei erschienen. Zunächst wollten wir wissen, wie man denn überhaupt auf so einen Titel kommt und ob Mao denn tatsächlich mal in der bayerischen Provinz war.

Interview von David Westphal mit Max Brym, Autor – 06.02.2025 – 12:20 Minuten