Einsamkeit – Eine erste Annährung und Hilfen

Einsamkeit ist wahrscheinlich ein Gefühl, das jeder das schon das ein oder andere Mal gespürt hat. Was nur, wenn es auf einmal einen zu großen Raum im eigenen Leben einnimmt? Und wie kommen wir wieder in Gemeinschaft und Verbindung? Diesen Themen kommen wir in den nächsten Monaten in der Sendereihe „Allein, allein – Das muss nicht sein“ auf die Spur.

Ich weiß Einsamkeit ist ein wirklich unschönes Gefühl, dass man lieber verdrängen und vielleicht auch nicht unbedingt groß darüber etwas hören möchte. Aber dieses Gefühl kann einem auch zeigen, dass man etwas vermisst, also ein Zeichen sein. Und dadurch eine Möglichkeit, um lieben Menschen den Weg in sein Leben wieder zu öffnen. Und ich finde, da lohnt es sich definitiv das Gefühl Einsamkeit ein wenig näher anzuschauen. Und das tun wir heute in dieser Sendung.

Mit dem Psychiater, Psychologen und Einsamkeitsforscher Dr. Matthias Reinhard von der LMU München reden wir genau über das Gefühl Einsamkeit, in welchen Lebensabschnitten es vor allem vor vorkommt und welchen Einfluss überhaupt Social Media dabei hat?

Auch das Kompetenznetz Einsamkeit stellt kurz ihr Arbeiten vor und zum Beispiel ihre Angebotslandkarte zum Thema Einsamkeit.

Außerdem stellen wir das Projekt Silbernetz vor, eine Telefonhotline für Menschen ab 60 Jahren, die einfach mal Lust auf Reden haben.

Und wir schauen uns das Forschungsprojekt DepriBuddy näher an. Bei diesem wird eine App für an Depression erkrankten Menschen entwickelt, welche den Aufbau und das Erhalten von Sozialkontakten ermöglichen soll.

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung bei Radio LORA am 06.02.2025 – 57:57min

Die Sendung wird gefördert von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien!