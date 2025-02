freitag, 14.02.2025 – westtorhalle murnau-riedhausen – 20.30 uhr

liebe leut`,

es is wieda so weit, das duo das einem zeigt, dass weniger mehr ist und pop auch in alpiner mundart funktioniert und heimatsound was gaaanz anderes ist. einfach hingehen. und nicht aufgeben.

go out watch and listen!!!

freu mich auf euch,

Michael Niggel von aufhorchen! – neue schallplatten

www.westtor.de

booking:

Mühlhagenerstr 4

82418 Murnau

Tel: 08841 – 4255