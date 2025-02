Unsere Redakteurin Martina Helbing hat die ver.di Demonstration in München am Königsplatz besucht, als ein 24-jähriger Mann mit einem Auto in das hintere Ende der Demonstration fuhr. Es gibt viele zum Teil schwer verletzte Personen. Martina Helbing berichtet kurz vor Abbruch der Kundgebung:

Ein Bericht von Martina Helbing – 13.02.2025 – 01:16 Minuten