LORA Rocks

Die E-Gitarre – Riff-Motor der Rockmusik

E-Gitarre (Fender Stratocaster); (c) Privatsammlung

Diese Sendung ist der E-Gitarre gewidmet, dem markantesten und wohl vielsait…, pardon, vielseitigsten Instrument der Rock-Musik. Gitarren sind die Toys of Rock, mit denen man eigentlich alles machen kann: perkussiv den Rhythmus vorantreiben wie mit einem Drumset, harmonische Begleitung wie mit einem Klavier, solistische Strahlkraft wie die eines Saxophon oder einer menschlichen Stimme; sie kann leise Töne, aber auch alles um sich herum einreißen wie ein Orkan. Die allermeisten Musiker, die die Rockmusik maßgeblich geprägt haben, waren Gitarristen. Grund genug, uns das Instrument etwas näher anzusehen.

Natürlich habe ich mir dazu einen Profi vor das Mikrofon geholt, der dieses Instrument aus dem FF kennt: Bastian Krauss vom Gitarrenservice Toys of Rock in Pullach.

Bastian Krauß, Pullach, Guitar Hero. (c) Privatsammlung Bastian Krauß

Wir sprechen natürlich – ohne allzuweit in die Tiefe zu gehen – über die technische Sai…, SORRY, Seite der E-Gitarre und über das, was sie ausmacht und ihr zu ihrem Klang verhilft, über die Unterschiede zwischen einzelnen Modellen, aber auch über ihre Geschichte und einige ihrer wichtigen Protagonisten.

Dazu gibt es natürlich wieder Musik, dieses Mal von

Queen: Tie Your Mother Down

Tie Your Mother Down Elvis Presley : Hound Dog

: Hound Dog Derek & the Dominoes (alias Eric Clapton): Layla

(alias Eric Clapton): Layla Richie Sambora : Stranger in this Town

: Stranger in this Town Rolling Stones : Jumping Jack Flash

: Jumping Jack Flash Gotthard: All We Are

All We Are Larkin Poe: Kick the Blues