Lost in Wahlkabine? Kommentierte Lesung aus den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2025

Vor jeder Wahl stellen wir uns oft dieselben Fragen: Was bieten die Parteien an? Für wen soll ich meine Stimme abgeben? Um Klarheit zu schaffen und bei der Bundestagswahl am 23. Februar nicht ratlos in der Wahlkabine zu stehen, bieten wir eine kommentierte Lesung an, die die wichtigsten Inhalte der Wahlprogramme vorstellt. Schauspieler:innen lesen Auszüge aus den Wahlprogrammen vor, die dann von Expert:innen auf dem Podium analysiert und diskutiert werden. Auf diese Weise müsst ihr euch nicht mühsam durch die Programme arbeiten, sondern könnt euch auf unterhaltsame Weise über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Parteien informieren.

Die Veranstaltung ist politisch neutral, soll informieren, zur Wahl motivieren und zur Diskussion anregen. Eine Wahlempfehlung wird bei „Lost in Wahlkabine?“ natürlich nicht gegeben!

Mit: Ursula Münch (Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing), Martin Fuchs (Politikberater & Blogger) & Karoline Meta Beisel (Süddeutsche Zeitung)

Moderation: Silke Zimmermann (neuland & gestalten)

Lesung: Pauline Fusbas, Silas Breiding

Veranstalter: neuland & gestalten