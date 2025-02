Die FöBE und die Münchner FreiwilligenMesse

In dieser kleinen Reihe wollen wir euch eine der zentralen Anlaufstellen für alle Freiwilligen und Ehrenamtlichen in München vorstellen: die FöBE. Das steht für „Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement“. Die FöBE bietet viel rund um das Ehrenamt in München an. Unter anderem ist sie die Veranstalterin der FreiwilligenMesse.

Die diesjährige Münchner FreiwilligenMesse findet statt am:

16. März

10.00 bis 17.00 Uhr

Altes und Neues Rathaus, München

Eintritt frei

https://www.muenchner-freiwilligen-messe.de/

Auch euer Freies Radio LORA München wird vertreten sein. In der ersten Folge stellt die Leiterin Michèle Rotter sich, die FöBE und die Freiwilligenmesse vor.

Der zweite Teil widmet sich dem Rahmenprogramm während der Freiwilligenmesse. Es spricht Konstantin Kretschmer von der FöBE.

Im dritten Teil widmen wir uns den Angeboten für die andere Seite: die ehrenamtlich arbeitenden Institutionen, Vereine und Initiativen. Ein Gespräch mit Michèle Rotter.

Der vierte Teil steht unter dem Zeichen der Orientierung. Konstantin Kretschmer erläutert, wie man sich mithilfe der Kategorien seinem zukünftigen Betätigungsfeld annähern kann.

Weitere Schnippsel zum Ehrenamt in München, zur FöBE und der FreiwilligenMesse folgen!