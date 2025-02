Trauerfeier für Amel und Hafsa am 20.02.2025

Am 13.02.2025 wurden die Gewerkschafterin Amal und ihre Tochter Hafsa bei einem Anschlag auf die ver.di Demonstration in München tödlich verletzt. Eine Woche später, am 20.02.2025, fand in München die offizielle Trauerfeier statt. Zu hören sind:

Claudia Weber – Geschäftsführerin bei ver.di München

eine Kollegin von Amal

Dieter Reiter – Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München

Frank Werneke – Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)

Sowie Teile der musikalischen Begleitung.

Rohmitschnitt der Trauerfeier am 20.02.2025 – Teil 1 – Claudia Weber, Kollegin von Amal, Dieter Reiter – mit Live-Musik

Rohmitschnitt der Trauerfeier am 20.02.2025 – Teil 2 – Frank Werneke

Rohmitschnitt der Trauerfeier am 20.02.2025 – Teil 3 – Schlussstatement Claudia Weber und Musik