Frauen*monat März 2025 bei Radio LORA München – Sendeübersicht

Für unsere Rechte wollen wir Frauen* ein unüberhörbares Zeichen setzen! Bei Radio LORA München sind wir deshalb nicht nur am Weltfrauentag laut, sondern senden rund um den 08. März zu queerfeministischen Themen. Sowohl im Magazin als auch im regulären Programm wollen wir dem Frauen* monat 2025 gerecht werden und betrachten Verschiedenes gezielt aus weiblicher* Perspektive heraus. Zusätzlich senden wir ein Sonderprogramm mit vielen spannenden Themen.

SENDEÜBERSICHT:

Dienstag, den 04. März 2025 ab 21 Uhr

Redaktion: L’ORA Italiana

Inhalt: Unternehmerinnen? Nicht oder nur beschränkt geeignet, bestenfalls als stille Partnerinnen im Geschäft oder im sozialen Bereich einzusetzen… so ein Bild hat man für gewöhnlich bekommen, wenn man ohne Weiteres auf die gängige Narrative gehört hat. Aber Frauen waren nie nur Hauswirtschafterinnen. Firmen-Kapitäninnen hat es immer gegeben und das wollen wir erzählen: Unternehmungslustig – Frauen, die die Wirtschaft Italiens richtig bewegt haben!

Donnerstag, den 06. März 2025 ab 19 Uhr

Redaktion: Ärzte gegen Tierversuche e.V. (AG München)

Inhalt:

1) Wissenschaftliche Argumente gegen Tierversuche – Tierversuche sind nicht nur ethisch, sondern auch biomedizinisch wissenschaftlich falsch

2) Tierversuche und Gesetzeslage/ Tierschutzgesetz/ Tierversuchsrecht

3) Tierversuche als Thema in der Schule/ für Kinder und Jugendliche

4) Wie können Menschen aktiv gegen Tierversuche werden? Aktivismus aus der Straße/ von Zuhause und beim täglichen konsumieren

Eine Sendung alles von & mit Frauen!

Freitag, den 07. März 2025 ab 18 Uhr

Redaktion: LORA Magazin – gestaltet von Ver.di Frauen und IFFF, Gruppe München

Montag, den 10. März 2025 ab 18 Uhr

Redaktion: Sondersendung des Frauenverbands Kurdistan in München

Montag, den 10. März 2025 ab 22:10 Uhr

Redaktion: Exotus – Ethnos Weltmusik

Mittwoch, den 12. März 2025 ab 17 Uhr

Redaktion: Sondersendung der Frauenstudien München

Inhalt: Eine Special-Folge des feministischen Podcasts „Stadt, Land, Krise“ von und mit Laura Freisberg und Barbara Streidl von Frauenstudien München

Mittwoch, den 12. März 2025 ab 19 Uhr

Redaktion: Ver.di Frauen

Inhalt: Frauen* und Altersdiskriminierung

Donnerstag, den 13. März 2025 ab 17 Uhr

Redaktion: Fördersendereihe „Allein, allein – Das muss nicht sein“

Inhalt: Diese Fördersendereihe dreht sich rund um Einsamkeit, Verbindung und Gemeinschaft. Im Frauen*monat März darf die Einsamkeit der Frauen* gesehen werden. Als Mutter, bei der Ausgrenzung bei Mehrgewicht und in der Erwerbstätigkeit. Es geht aber auch um Tipps und Positivbeispiele für den Umgang mit Einsamkeit und wie man eine passende Gemeinschaft für sich findet.

Datum folgt

Redaktion: Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

Inhalt: Was ihr schon immer über den Internationalen Frauenkampftag wissen wolltet, das erklären wir euch in der Sendung der Internationalen Frauenliga und lassen Frauen in der Nachlese zum Frauenkampftag zu Wort kommen.

Mittwoch, den 19. März 2025 ab 16 Uhr

Redaktion: Tour de France

Inhalt: Musik von jungen Frauen wie dem neuen Star Zaho de Sagazan und Aya Nakamura bis zu älteren Sängerinnen Françoise Hardy, Catherine Ringer und anderen.

Mittwoch, den 19. März 2025 ab 20 Uhr

Redaktion: Pro Familia

Inhalt: Frauen bewegen sich bei einer ungewollten Schwangerschaft in einer gesetzlichen Grauzone, wenn sie einen Abbruch erwägen: er ist unter bestimmten Bedingungen möglich, bleibt aber nach wie vor rechtswidrig.

Es stellt sich die Frage, wie viel Selbstbestimmung Menschen im gebärfähigen Alter zugestanden wird, immerhin ein garantiertes Recht der UN-Frauenrechtskonvention.

Und wie ist überhaupt die ärztliche Versorgungslage, insbesondere in Bayern?

Darüber und mehr sprechen wir mit unserem Studiogast Sabrina Kaunzinger, Beraterin bei pro familia München.

Donnerstag, den 20. März 2025 ab 17 Uhr

Redaktion: Ni Una Menos

Freitag, den 21. März 2025 ab 20 Uhr

Redaktion: Sondersendung

Freitag, den 28. März 2025 ab 17 Uhr

Redaktion: WILPF: Women’s International League for Peace and Freedom

Inhalt: Im Einsatz für Frauenrechte“ ist das Thema der WILPF-Sendung am 28.03. Wir porträtieren engagierte Aktivistinnen, die sich für Frauenrechte einsetzen – kraftvolle Stimmen aus aller Welt.

Mittwoch, den 02. April 2025 ab 21 Uhr

Redaktion: Gegensprechanlage

Inhalt: Zum Abschluss des Frauen*monats März sind alle Frauen*Redaktionen zu LORA geladen. Gemeinsam bereiten sie sich Redakteur*innen vor, um sich ab 21 Uhr Ihren Fragen, liebe Hörer*innen, zu beantworten. Rufen Sie an und bringen Sie sich ein unter: 089 489 52 305

Die Sendung wird unterstützt durch den Kurt-Eisner-Verein / Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern