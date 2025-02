Werkstattgespräch zur Recherche Gas-Probebohrungen in Bayern

Seit einiger Zeit schon sind die Gas-Probebohrungen in Bayern ein Thema. Die MCF Energy limited hat sie initiiert. Das ist ein kanadisches Unternehmen. Am 23. Januar hatten wir berichtet, dass die Probebohrungen um Landsberg am Lech nicht die einzigen sein könnten. Unser Redakteur Roman Schaller ist während seiner Recherche darauf gestoßen, dass die Meldungen der MCF Energy allerdings nicht ganz deckungsgleich mit den tatsächlichen Vorgängen zu sein scheinen. Alles über die neuesten Entwicklungen, jetzt in unserem Werkstattgespräch.

Werkstattgespräch zwischen David Westphal und Roman Schaller – 27.02.2025 – 13:08 Minuten