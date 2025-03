LORA Diskussionstag – Mut finden und laut werden – trotz alledem!

Am 29.03.2025 feiert LORA wieder einen Diskussionstag im EineWeltHaus. Von 14-23 Uhr laden wir alle unsere Hörer*innen und Mitarbeiter*innen ein, unter dem Titel:

Mut finden und laut werden – trotz alledem!

Das Freie Radio LORA München sucht die Stimme der vielfältigen emanzipatorischen Zivilgesellschaft!

Angriffe von Rechts, Verzweiflung aufgrund multipler Krisen und der Rückzug ins immer teurer werdende Private: Gerade jetzt, wo es eine starke emanzipatorische Zivilgesellschaft braucht, schwindet bei manchen der Mut und anderen gehen die Ressourcen aus.

München hat gezeigt, dass es trotz alledem eine große und offene Zivilgesellschaft hat.

Das macht Mut!

In einem Diskurs-Tag wollen die Redakteur*innen des Freien Radios LORA München mit Hörer*innen und Interviewpartner*innen ins Gespräch kommen und herausarbeiten, wie wir Mut finden, uns vernetzen und laut werden können.

In 4 Diskussions-Workshops sprechen wir gemeinsam über die großen Themen: Klima, Wirtschaft, Gleichstellung, Angriffe auf die freie und bunte Gesellschaft

Am Ende werden alle Ergebnisse in einem großen Schluss-Panel zusammengetragen, das auch als Sendung bei LORA ausgestrahlt werden wird.

Weitere Infos folgen bald. Falls ihr euch beteiligen und ein Panel mit eurer Expertise bereichern wollt, meldet euch gerne unter: buero [at] lora924 [.] de

Die Veranstaltung ist kostenlos, wir freuen uns aber über eine solidarische Spende. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.