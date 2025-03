Der CareKomplex, Auswege aus der Krise

Care Arbeit, überlebenswichtig für den Fortbestand einer Gesellschaft, oft von Frauen verrichtet und damit schlecht bezahlt. In dieser Sendung werden unterschiedliche Aspekte des CareKomplexes beleuchtet und Alternativen zu den bestehenden Lösungen aufgezeigt.

Es kommen zu Wort: Die Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Maria Rerrich, sowie Menschen, die am Equal Care Day in München teilnahmen. Von der Podiumsdiskussion „Caregerechte Stadt“ der aufsuchende Physiotherapeut Sami Messner vom Gesundheitskollektiv München, der Behindertenaktivist Samuel Flach von der Initiative Gemeinwohlwohnen und die Studentin, Synchronsprecherin und alleinerziehende Mutter Marie-Louise Mayr. Danach ein Gespräch mit Barabara Zimmermann und Simone, beide schreiben im Kaiserinnenreichblog , ein Forum zur Unterstützung von Frauen mit behinderten Kindern. Nia, eine Schülerin, erzählt von dem Gefühl als Care-Empfangende manchmal „Weggestopft“ zu werden, Daniela Maier von ihrem Weg zur Behindertenbeauftragten der LH München. Am Ende stellt die Autorin und Expertin für Race, Class und Gender, Betiel Berhe, die Systemfrage und Franziska Büschelberger berichtet von ihrem auf Linkedin gegründeten Unternehmen „unpaid care work“ und der breiten Unterstützung ihrer Initiative.

Dazu Musik von Stepanida Bourisova mit Hubl Greiner und Luigi Archetti und dem Künstler Jung an Tagen.

ein Beitrag von Beate Stoelzel