LORA auf der Münchner FreiwilligenMesse

Unter dem Motto „Münchenweit Brücken bauen!“ präsentieren über 70 Organisationen ihr Angebot zu freiwilligem Engagement. Und wir von LORA sind mittendrin: Wer ins LORA-Magazin, in die Sendetechnik, die Öffentlichkeitsarbeit (Social Media!) oder in die Buchhaltung reinschnuppern will, der ist hier goldrichtig. Redakteur:innen von LORA freuen sich auf euren Besuch! Herzlich willkommen seid ihr auch als LORA-Hörer:innen mit euren Fragen, Anregungen und Wünschen. Wir nehmen uns Zeit für euch!

Kommt am Sonntag, den 16. März zwischen 10 und 17 Uhr ins Neue Rathaus.

Ihr findet uns im Großer Sitzungssaal, 2. OG, Standnummer B4.

Wer an diesem Termin nicht kann, der ist am Samstag, den 29. März im EineWeltHaus richtig. In Workshops zu den Themen Klima, Wirtschaft, Gleichstellung, Angriffe auf die freie und bunte Gesellschaft könnt ihr euch bestens aufschlauen.

Wir wollen Mut finden und laut werden – trotz alledem!

Näheres findet ihr in Kürze hier auf der Website und auf Instagram.