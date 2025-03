Sondersendung zur Migrationsdebatte

Die Diktatur des Monetariats

Magdeburg, 20.12.2024 – Aschaffenburg, 22.1.2025 – München, 13.2.2025 … und das sind nur die neuesten Fälle von brutalen Attacken und wahlloser Gewalt seitens Geflüchteter / Asylbewerber auf die Bevölkerung. Diese Taten hinterlassen Trauer, Schmerz sowie Fassungs- und Verständnislosigkeit. Wir wissen nicht, was die Täter zu solch brutalen Taten veranlasst hat und es interessiert uns eigentlich auch nicht so richtig. So etwas geht einfach nicht, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen, die vor den Schrecken von Krieg und Verfolgung geflohen sind, hier aufgenommen wurden, verpflegt wurden und ein Dach über dem Kopf bekommen haben, uns das danken, indem sie gegen hier lebende Menschen gewalttätig und/oder kriminell werden. Das Muster dahinter ist einfach und klar: Geflüchtete Männer meist jung, meist aus Syrien oder Afghanistan kommen hierher und verbreiten Angst und Schrecken, bringen Mord und Totschlag. Ebenso einfach und klar ist der Reflex, der darauf folgt: Grenzen dicht machen und abschieben! Es reicht! Ursache und Wirkung.

Selten waren sich die Parteien von der SPD bis hin zur AfD in dieser Frage so einig, Widerspruch seitens der Mainstreammedien war, wenn überhaupt, nur höchst verhalten zu hören. Anlass genug für Radio Lora, die Diskussion um das Thema Flucht und Asyl noch um ein paar wichtige Aspekte zu erweitern. Nicht der unwesentlichste darunter ist die Tatsache, dass unser Grundgesetz, die wohl beste Verfassung, die Deutschland je hatte, aus gutem Grund ein Asylrecht kennt. Dieses Recht wurde von den Vätern des Grundgesetzes aus den Erfahrungen der Nazi-Zeit heraus installiert, einer Zeit, in der Millionen Deutsche, darunter Juden, Sinti, Roma, Kommunisten, Sozialisten, Intellektuelle und andere fliehen mussten, um von den Nationalsozialisten nicht getötet zu werden. Diese Flucht gelang jedoch nur denjenigen, die Geld hatten oder gute Verbindungen ins Ausland, denn nur wenige Länder, vor allem in Europa, waren bereit, Geflüchtete in hoher Zahl mit offenen Armen aufzunehmen. Auch die sogenannte „Genfer Flüchtlingskonvention“, die in Deutschland als geltendes Völkerrecht übrigens Verfassungsrang genießt, ist vor diesem geschichtlichen Hintergrund entstanden.

Es geschieht scheibchenweise, unter der Beteiligung aller Parteien, die in den letzten Jahren in Regierungsverantwortung waren, dass dieses Grundrecht auf Schutz vor Krieg, Folter und Verfolgung langsam aber sicher so aufgeweicht und verwässert wurde, dass es heute fast nur noch auf dem Papier existiert. Und doch: Das Aufweichen und letztendlich Außerkraftsetzen einer Verfassungsnorm ist ein Angriff auf die Verfassung selbst, ist verfassungsfeindlich! Dass eine rechtsextreme Partei wie die AfD so etwas fordert, geschenkt, von solchen darf man nichts anderes erwarten. Dass sich aber Parteien fast aller Couleur, Parteien, die sich selbst in der gesellschaftlichen Mitte verorten, an derlei Intentionen proaktiv beteiligen, das könnte man durchaus als höchst bedenklich einstufen.

Im Rahmen einer Sendereihe über Neoliberalismus ist der Hauptaspekt aber natürlich die Frage, inwieweit diese Entwicklungen mit dem Neoliberalismus zusammenhängen, ob dieses Wirtschafts„system“ ein Teil des Ursache- und Wirkungsgeflechts ist oder eher nicht.

Natürlich gibt es noch einige andere Aspekte, die für diese Sendung zusammengetragen wurden, hört doch einfach mal rein! Durch die Sendung führen euch Cathérine-Sophie Hauswirth und Ulrich Seibert. Musik gibt es von der argentinischen Band Geishas in Vitro, den Broilers und einer Band aus dem Landkreis Dachau namens Obazda.