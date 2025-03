Frauenstudien München – Räume zum Austausch für Frauen* zur Ermutigung und Inspiration

Der politische Backlash ist nicht zu übersehen – deshalb sind Räume für Frauen* wichtiger denn je: für den Austausch untereinander, für Ermutigung und Inspiration.

Den Verein Frauenstudien München gibt es schon seit über 40 Jahren, seit Herbst 2020 auch mit einem eigenen Podcast: „Stadt, Land, Krise“. Die beiden Hosts Barbara Streidl und Laura Freisberg haben sich im Frauen*Monat März drei Gästinnen eingeladen. Die Coachin und Schmuckkünstlerin Jasmin Matzakow erzählt, wie alte Mythen ihre Schmuckstücke beeinflussen und warum sie es als junge Frau so gefeiert hat, sich ständig neu erfinden zu können. Cornelia Roth, seit Jahrzehnten aktiv bei Frauenstudien München, erinnert sich an den Wendepunkt in ihrem Leben, als sie vom „linken Aktivismus“ zum Feminismus gekommen ist. Und Vanessa Teutschländer teilt ihre Beobachtung, dass es für Frauen, vor allem für Mütter doch noch mehr Räume zum Austausch gibt, als für engagierte Väter.

Herzliche Einladung zum spontanen Kennenlernen des Vereins Frauenstudien München beim feministischen Leseclub am Donnerstag, den 13. März 2025 um 19 Uhr. Besprochen wird das Buch „Die Vegetarierin – Han Kang“. Auch ohne das Buch vorher gelesen zu haben dürfen Sie dieses Mal gerne vorbei kommen.