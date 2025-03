Frauen*Power – internationale feministische Themen

Wir, die Verdifrauen bei LORA München, bringen heute einen ersten Rückblick auf den Frauenmonat März. In diesem Jahr fielen ja der Equal-Care Day am 1. März und der Equal-Pay Day am 7. März zusammen mit dem Weltfrauentag bzw. dem Internationalen Frauenkampftag am 8. März alle in die erste Märzwoche. Hinzu kommt eine politische Lage, die für uns Frauen nichts Gutes erwarten lässt. Entsprechend kämpferisch waren die Reden am 8. März. Von der Veranstaltung am Stachus – sie stand unter dem Motto „Feminismus statt Faschismus“ – bringen wir eine kleine Auswahl an Mitschnitten. Zeitgleich gab es eine Veranstaltung am Marienplatz. Darüber sprechen wir (Annika Ulherr, Christiane Bihlmayer und Walburga Rempe) live im Studio. Zum Schluss der Sendung soll ein Ausschnitt aus einem Interview mit der Songwriterin Ike Bolik auf das Thema „Frauen und Altersdiskriminierung“ neugierig machen.

