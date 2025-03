Gegen Rassismus und damit für Demokratie

ID 134271

Ein kurzer Eindruck von der Auftaktveranstaltung der Internationalen Wochen gegen Rassismus im Rathaus Münchens. In die Veranstaltung und das Gesamtprogramm führte die Leiterin der Fachstelle für Demokratie Miriam Heigl ein. Prof. Dr. Serhat Karakayali gab einen kurzen Einblick in die Methodik der Diskriminierungs- bzw. Rassismusforschung sowie einen Ausblick auf Gegenstrategien. Am Ende beschreibt Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat die augenblickliche Situation an den deutschen bzw. den europäischen Grenzen.

Das gesamte Programm mit Veranstaltungen bis zum 30. März kann unter https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:1249771a-5d3d-418b-bd58-9c966c585526/IWGR_2025_A5_digital_hi.pdf eingesehen werden