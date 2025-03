Wer in der Stadt eine Postfiliale sucht, hat es inzwischen schwer. Erst im Dezember wurde eine neue Schließungsliste bekannt – darunter auch Tela Post, die Filiale am Tegernseer Platz in Obergiesing. Sie soll in eine reine Beratungsfiliale für Postbankkunden umgewandelt werden, ohne Postdienstleistungen.

Der Bezirksausschuss Obergiesing-Fasangarten wollte das nicht einfach hinnehmen und forderte das Wirtschaftsreferat auf, die Auswirkungen auf die Bevölkerung zu prüfen. Doch das geschah nicht.

Vor kurzem diskutierte die Mahnwache vor dem Uhrmacherhäusl in Obergiesing das Thema. Zwei Referentinnen waren eingeladen, darunter Ricky Dörrie, seit 2009 Mitglied im Bezirksausschuss-17 und stellvertretende Vorsitzende im Mieterbeirat der Stadt München. Sie setzt sich für zukunftsfähige Lösungen ein, die den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden.

Ricky Dörrie:

Die Antwort des Wirtschaftsreferat auf eine Anfrage war ebenso kurz wie zynisch. Dr. Stefan Hofreiter von den Grünen ist zuständig für die Pressarbeit im Ortsverband Giesing-Harlaching.

Er rät den Bürgern mit dem Auto zu einer anderen Poststation zu fahren!

Übrigens: In Deutschland wurden erstmals Automaten als offizielle Postfilialen anerkannt. Die Bundesnetzagentur hat neun Zulassungen für automatisierte Stationen erteilt, an denen Pakete abgegeben, Briefmarken gekauft und Briefe eingeworfen werden können.