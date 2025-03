Chirurgie beim Massenanfall von Verletzten – sind wir bereit?

In einer Welt, in der Kriege leider nicht ausgeschlossen sind, stellt sich die Frage: Wie gut sind wir auf einen medizinischen Notfall – insbesondere im Bereich der Chirurgie – im Falle eines Krieges, Terroranschlages oder einer Umweltkatastrophe vorbereitet?

Moderne Kriege werden nicht nur als Computerspiele simuliert, sondern bringen oft verheerende Zerstörungen mit sich und erfordern eine ganz andere Art der medizinischen Behandlung als die, die wir in unserem Alltag kennen. Sind unsere Krankenhäuser, unser medizinisches Personal und unsere Infrastruktur auf solche Krisenszenarien vorbereitet?

Um diese Fragen zu klären, hat Frau Dr. Adelheid Liebendörfer den Traumatologen und Unfallchirurgen Prof. Dr. med. Dietmar Pennig befragt. Er gibt uns einen Einblick in den aktuellen Stand der Chirurgie und erklärt, was getan werden muss, um auf einen möglichen Krisenfall vorbereitet zu sein. Was würde also passieren, wenn ein medizinischer Ernstfall heute in Deutschland eintreten würde?

Hören wir Prof. Dr. med. Dietmar Pennig von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU):

Prof. Dr. med. Dietmar Pennig, 8:58 min

Der 142. Chirurgie Kongress findet in München vom vom 26. bis 28. März im ICM statt.