LORA Party im Milla Club

Wir feiern in der Milla mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm von punkig, rotzig über groovig und funky bis schnell und psyig! Eingeladen sind all diejenigen, die sich von unserer bunten Community angezogen fühlen, denn wir können nicht nur politisches Radio. Unsere Musikredaktionen geben in der Nacht vom 25.04. bis 26.04. den Ton an. Lasst euch überraschen!

LINE UP:

Marc Zimmermann (Indie, Punk, Shoegaze)

Lion Hae (Hip-Hop von der Platte)

Anita (Techno, Drum and Bass, Break Beat)

TimeTripping (Drum and Bass)

Jalaska (Night Psy, Twilight, Hightech)

Einlass: Ab 23 Uhr

Tickets gibt´s im Vorverkauf (8€/Person) oder an der Abendkasse (10€/Person)

Wir freuen uns auf euch!!!